На Дону задержали мужчину, который до смерти забил знакомую

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В донском регионе задержали 45-летнего мужчину, который до смерти забил свою знакомую. Происшествие случилось в городе Шахты по проспекту 2-й Квартал. Об этом сообщает СУ СК по Ростовской области.Наталья Тепина и ее товарищ решили выпить. Они пришли в квартиру, где устроили застолье. В ходе распития между ними произошла ссора. Когда градус спиртного совсем снес голову мужчине, он набросился на Тепину с кулаками. Дончанин избил несчастную и сбежал. Женщину доставили в больницу, где она скончалась от полученных травм.После случившегося мужчину задержали и завели на него уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».