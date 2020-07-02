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На Дону задержали мотоциклиста, столкнувшегося с патрульной машиной

На Дону задержали мотоциклиста, столкнувшегося с патрульной машиной
В Волгодонске Ростовской области был задержан 24-летний водитель мотоцикла, который попытался скрыться с места ДТП. Инцидент произошел утром 3 июля на Жуковском шоссе.

По предварительной информации, подвыпивший водитель, двигаясь на высокой скорости, сбоку наехал на «Киа Рио». За рулем была 32-летняя дончанка. Мужчина скрылся с места ДТП. Но очевидцы сообщили его ориентировки в патрульные службы. Те сразу же обнаружили мотоциклиста. Дончанин не прекращал движение.Через некоторое время потерял контроль и при попытке перестроиться снова попал в ДТП, но уже с преследовавшей его патрульной машиной.

Мотоциклиста задержали. Стало известно, что злоумышленник ранее дважды привлекался к административной ответственности.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Кроме того, в отношении него составлены дела по пяти статьям административного кодекса, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас дончанину грозит до двух лет лишения свободы. В Результате происшествий никто не пострадал.

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