В Ростовской области за получение взяток будут судить бывших сотрудников ДПС

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В Шахтах на скамье подсудимых окажутся двое бывших сотрудников дорожно-патрульной службы. Они обвиняются в получении взятки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.В июне прошлого года Роман Сапрыкин и Роман Финков, заступив на пост в Шахтах, решили подзаработать. Водитель остановленного ими автомобиля оказался пьяным. Финков намекнул ему на то, что проблему можно решить «полюбовно», за 15 тысяч рублей. По этой же схеме Сапрыкин и Финков действовали и дальше. Всего им удалось заработать около 47 тысяч рублей, которые они поделили между собой.Вскоре патрульных задержали. Не исключено, что их сдал один из водителей. Уголовное дело в отношении бывших сотрудников ГИБДД передано в суд для рассмотрения по существу.