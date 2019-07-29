На Дону возбудили дело в отношении сотрудницы элеватора, по вине которой раздавило рабочего



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В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы элеватора, по вине которой на производстве погиб рабочий. Женщине грозит срок по статье «Причинение смерти по неосторожности».



Обвиняемая работала на аппарате по обработке зерна в ООО «Агрокомплекс Ростовский». По версии следствия, 27 июня 2019 года женщина по ошибке стала поднимать платформу элеватора, на которой находился грузовой КамАЗ. Сотрудница не убедилась, что в рабочей зоне нет людей. Как оказалось, рядом с автомобилем находился его водитель. Во время подъёма мужчину зажало между кузовом и бетонной опорой здания. Он получил травмы несовместимые с жизнью. Пострадавший скончался на месте происшествия.



- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.



Все обстоятельства случившегося устанавливаются.