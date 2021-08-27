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На Дону восьмилетняя девочка и трое взрослых пострадали в аварии

На Дону восьмилетняя девочка и трое взрослых пострадали в аварии
В Ростовской области четверо пострадали в лобовом ДТП. Авария случилась поздним вечером 29 августа в Красном Сулине.

По предварительной информации, женщина-водитель «Фольксваген Пассат» ехала по площади 1-й Пятилетки. Она не справилась с управлением, и авто вынесло на «встречку», по которой двигалась «Лада Приора». Автомобилисты не смогли избежать столкновения. От сильного удара иномарку отбросило в сторону, и она перевернулась. Машина превратилась в груду металлолома.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП пострадала восьмилетняя девочка, а также водители и один пассажир иномарки.

В ведомстве уточнили, что ребенка не пристегнули ремнем безопасности.

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