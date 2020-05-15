На Дону водитель спровоцировал ДТП, скрылся с места, а позже погиб в другой аварии

На Дону водитель «БМВ» спровоцировал аварию, скрылся с места, а позже погиб в другом ДТП. Происшествия произошли утром 17 мая на трассе Ростов – Семикаракорск – Волгодонск.Известно, что 32-летний водитель «БМВ» направлялся в сторону Волгодонска. По дороге он выехал на встречную полосу. В этот момент в сторону Ростова двигался автомобиль «Рено Логан». По данным отдела пропаганды ГИБДД по области, водитель «БМВ» спровоцировал съезд в кювет машины «Рено».Человек за рулем «БМВ» не стал останавливаться. Однако через некоторое время он передумал и решил посмотреть последствия произошедшей аварии. Водитель поехал обратно к месту происшествия, но по дороге попал еще в одно ДТП.– При движении к месту аварии водитель не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП водитель «БМВ» скончался, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.