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На Дону водитель квадроцикла столкнулся с поездом

На Дону водитель квадроцикла столкнулся с поездом
Фото для иллюстрации: Вадим Анюхин.

На станции Высочино в Азовском районе Ростовской области водитель на квадроцикле столкнулся с пассажирским поездом. Происшествие случилось вечером 18 июля, сообщили в СКЖД.

Мужчина пытался переехать через железную дорогу перед приближающимся поездом, который следовал из Новороссийска в Нижний Новгород. Машинист, увидев его, стал экстренно тормозить, но полностью остановить состав не успел.

Произошло столкновение. К счастью, водитель квадроцикла не пострадал. После случившегося с места происшествия он скрылся.

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