На Дону водитель квадроцикла столкнулся с поездом

Фото для иллюстрации: Вадим Анюхин.

На станции Высочино в Азовском районе Ростовской области водитель на квадроцикле столкнулся с пассажирским поездом. Происшествие случилось вечером 18 июля, сообщили в СКЖД.Мужчина пытался переехать через железную дорогу перед приближающимся поездом, который следовал из Новороссийска в Нижний Новгород. Машинист, увидев его, стал экстренно тормозить, но полностью остановить состав не успел.Произошло столкновение. К счастью, водитель квадроцикла не пострадал. После случившегося с места происшествия он скрылся.