На Дону в своем доме сгорела 59-летняя женщина

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В Красносулинском районе в собственном доме сгорела 59-летняя женщина. Пожар случился около пяти часов вечера 10 февраля на улице Степной в хуторе Русско-Прохоровском.Тревогу забили соседи погибшей, заметившие дым, который валил из ее дома. Когда прибыли спасатели, огонь успел уничтожить 12 квадратных метров жилья. В одной из комнат была сама хозяйка. Ее обгоревшее тело нашли после того, как пламя удалось потушить.- К тушению пожара привлекли шесть человек на двух спецмашинах. Причина возгорания устанавливается, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.