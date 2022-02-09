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На Дону в своем доме сгорела 59-летняя женщина

На Дону в своем доме сгорела 59-летняя женщина

В Красносулинском районе в собственном доме сгорела 59-летняя женщина. Пожар случился около пяти часов вечера 10 февраля на улице Степной в хуторе Русско-Прохоровском.

Тревогу забили соседи погибшей, заметившие дым, который валил из ее дома. Когда прибыли спасатели, огонь успел уничтожить 12 квадратных метров жилья. В одной из комнат была сама хозяйка. Ее обгоревшее тело нашли после того, как пламя удалось потушить.

- К тушению пожара привлекли шесть человек на двух спецмашинах. Причина возгорания устанавливается, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.
Фото: sonar54.ru
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