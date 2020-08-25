На Дону в лесном фонде Обливского района 124 спасателя продолжают тушить ландшафтный пожар
В Обливском районе донского региона продолжается ликвидация крупного возгорания в лесном фонде. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Сейчас на месте работают 124 спасателя, 19 единиц техники и вертолет Ми-8, который совершил более пяти сбросов воды на полыхающую территорию. В настоящее время пожар локализован на площади пять гектаров.
Напомним, возгорание сухой растительности произошло днем 26 августа в лесном фонде неподалеку от хутора Киреева. Изначально трава горела на площади два гектара, но пламя быстро распространилось по более крупному участку.
Ликвидация полыхающей территории продолжается до сих пор.