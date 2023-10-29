Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону у женщины, зарезавшей супруга ножом, остались двое детей

На Дону у женщины, зарезавшей супруга ножом, остались двое детей
На Дону у женщины, зарезавшей супруга ножом, остались двое детей. Одному из них – шесть, другому – 15 лет.

В хуторе Калинина Мясниковского района 22 октября между выпившими супругами произошла ссора. 38-летняя женщина схватила нож и убила мужа Олега. Светлану Т. уже заключили под стражу. Она проведет 2 месяца в СИЗО.

На допросе дончанка признала свою вину. Она рассказала, что в ходе конфликта ударила мужа ножом в шею. Светлана задела артерию. Буквально за минуту ее супруг истек кровью.

- Семья была благополучной и не состояла на учете. В отношении женщины заведено уголовное дело по статье «Убийство», рассказ источник DonDay.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.