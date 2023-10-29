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На Дону у женщины, зарезавшей супруга ножом, остались двое детей. Одному из них – шесть, другому – 15 лет.В хуторе Калинина Мясниковского района 22 октября между выпившими супругами произошла ссора. 38-летняя женщина схватила нож и убила мужа Олега. Светлану Т. уже заключили под стражу. Она проведет 2 месяца в СИЗО.На допросе дончанка признала свою вину. Она рассказала, что в ходе конфликта ударила мужа ножом в шею. Светлана задела артерию. Буквально за минуту ее супруг истек кровью.- Семья была благополучной и не состояла на учете. В отношении женщины заведено уголовное дело по статье «Убийство», рассказ источник