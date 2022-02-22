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На Дону три снаряда упало с украинской стороны

На Дону три снаряда упало с украинской стороны

В Миллеровском районе с украинской стороны упали три мины. Стрельбу зафиксировали днем 26 февраля, сообщается на сайте ФСБ России.

Разрушений в результате обстрела не было - три 120-мм боеприпаса упали в поле. О пострадавших также не сообщается.

Напомним, что всего с 18 февраля на территорию донского региона попало по меньшей мере 14 снарядов. Несколькими боеприпасами «зацепило» станицу Митякинскую - один снаряд попал в частный дом. К счастью, пострадавших нет.
Фото: yandex.ru
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