На Дону суд вынес приговор женщине, порезавшей пасынку половой орган

В Ростовской области 32-летняя женщина предстала перед судом за избиение и попытку отрезать половой орган пасынку. Об этом 5 октября сообщили в прокуратуре Ростовской области.Происшествие случилось 6 июля. Пьяная мачеха находилась дома вместе со своим 6-летним пасынком. Обвиняемая сначала избила мальчика за то, что он мешал ей отдыхать, а после схватилась за нож и попыталась отрезать ему половой орган. Ребенка доставили в больницу, а в отношении нерадивой мачехи заведено уголовное дело.- Миллеровский районный суд признал женщину виновной по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжелого вреда здоровью», - сообщили в ведомстве.Мачеху приговорили к 8 месяцам колонии-поселения. Пасынок вместе с двумя маленькими детьми женщины находится соццентре органов опеки.