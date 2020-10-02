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На Дону суд вынес приговор женщине, порезавшей пасынку половой орган

На Дону суд вынес приговор женщине, порезавшей пасынку половой орган
В Ростовской области 32-летняя женщина предстала перед судом за избиение и попытку отрезать половой орган пасынку. Об этом 5 октября сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Происшествие случилось 6 июля. Пьяная мачеха находилась дома вместе со своим 6-летним пасынком. Обвиняемая сначала избила мальчика за то, что он мешал ей отдыхать, а после схватилась за нож и попыталась отрезать ему половой орган. Ребенка доставили в больницу, а в отношении нерадивой мачехи заведено уголовное дело.

- Миллеровский районный суд признал женщину виновной по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжелого вреда здоровью», - сообщили в ведомстве.

Мачеху приговорили к 8 месяцам колонии-поселения. Пасынок вместе с двумя маленькими детьми женщины находится соццентре органов опеки.

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