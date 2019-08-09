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На Дону столкнулись ВАЗ и иномарка: есть жертвы

На Дону столкнулись ВАЗ и иномарка: есть жертвы
В Ростовской области произошло ДТП с участием иномарки и отечественного авто. Авария случилась на улице Харьковской 11 августа в Новошахтинске.

По словам свидетелей ДТП, на перекрестке столкнулись «ВАЗ-2199» и «Шевроле». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля потерял сознание и был доставлен в больницу. Пострадал и пассажир отечественной машины, он также был направлен в медучреждение.

Несмотря на силу удара, водитель иномарки отделался ушибами и шоком.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов. Информация о состоянии здоровья пострадавших уточняется.

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