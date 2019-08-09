На Дону столкнулись ВАЗ и иномарка: есть жертвы



В Ростовской области произошло ДТП с участием иномарки и отечественного авто. Авария случилась на улице Харьковской 11 августа в Новошахтинске.



По словам свидетелей ДТП, на перекрестке столкнулись «ВАЗ-2199» и «Шевроле». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля потерял сознание и был доставлен в больницу. Пострадал и пассажир отечественной машины, он также был направлен в медучреждение.



Несмотря на силу удара, водитель иномарки отделался ушибами и шоком.



В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов. Информация о состоянии здоровья пострадавших уточняется.