На Дону столкнулись легковушка и КамАЗ: пострадал водитель
Один человек получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла в районе посёлка Каменоломни в Октябрьском районе около 18 часов 30 июня.
По предварительной информации, 64-летний водитель «Рено Логана» во время поворота налево врезался в КамАЗ. Грузовик буквально снёс левую половину легковушки, оторвав двери.
- Водитель «Рено» получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды донского УГИБДД.
Прибывшие на место медики доставили его в больницу.