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На Дону столкнулись легковушка и КамАЗ: пострадал водитель

На Дону столкнулись легковушка и КамАЗ: пострадал водитель
Один человек получил травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла в районе посёлка Каменоломни в Октябрьском районе около 18 часов 30 июня.

По предварительной информации, 64-летний водитель «Рено Логана» во время поворота налево врезался в КамАЗ. Грузовик буквально снёс левую половину легковушки, оторвав двери.
- Водитель «Рено» получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды донского УГИБДД.

Прибывшие на место медики доставили его в больницу.

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