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На Дону рейсовый автобус попал в ДТП из-за собаки, выбежавшей на дорогу

На Дону рейсовый автобус попал в ДТП из-за собаки, выбежавшей на дорогу

В Каменском районе Ростовской области рейсовый автобус попал в ДТП из-за собаки, выбежавшей на дорогу. ДТП произошло вечером 21 декабря в районе станицы Гундоровской.

Как сообщает газета «Новость», пес выскочил на дорогу внезапно, и водитель «Лады Калины» не успел затормозить и сбил его. Сзади в это время ехал микроавтобус. Мужчина, который управлял транспортом, заметив инцидент, притормозил. Следом, выполняя маршрут Стаханово - Москва, ехал пассажирский автобус. Водитель не соблюдал дистанцию, поэтому при попытке притормозить общественный транспорт врезался в микроавтобус.

В результате аварии никто из людей не пострадал. Но животное получило смертельные травмы.
Фото: Газета Новость
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