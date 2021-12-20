На Дону рейсовый автобус попал в ДТП из-за собаки, выбежавшей на дорогу

Фото: Газета Новость

В Каменском районе Ростовской области рейсовый автобус попал в ДТП из-за собаки, выбежавшей на дорогу. ДТП произошло вечером 21 декабря в районе станицы Гундоровской.Как сообщает газета «Новость», пес выскочил на дорогу внезапно, и водитель «Лады Калины» не успел затормозить и сбил его. Сзади в это время ехал микроавтобус. Мужчина, который управлял транспортом, заметив инцидент, притормозил. Следом, выполняя маршрут Стаханово - Москва, ехал пассажирский автобус. Водитель не соблюдал дистанцию, поэтому при попытке притормозить общественный транспорт врезался в микроавтобус.В результате аварии никто из людей не пострадал. Но животное получило смертельные травмы.