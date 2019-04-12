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На Дону разыскивают пенсионера из Дагестана, который мог стать жертвой преступления

На Дону разыскивают пенсионера из Дагестана, который мог стать жертвой преступления
Уроженца Дагестана разыскивают в Ростовской области. Следователи предполагают, что он мог стать жертвой преступления. Как 16 апреля сообщили в СУ СК, 74-летний Ширвани Далиев пропал в Каспийске.

Поиски мужчины в родном регионе не дали результатов, поэтому правоохранители предполагают, что он мог стать жертвой преступления. В связи с этим есть основания думать, что Ширвани Муртузалиевич может находиться в другой области, включая Ростовскую.

Рост разыскиваемого примерно 175 — 180 сантиметров. У него стройное телосложение русые волосы и карие глаза. Лицо овальное, нос и лоб средние.

Всех, кто знает что-либо местонахождении Ширвани Далиева, просят сообщить по телефону 8-988-512-31-30.

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