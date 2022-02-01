На Дону разыскивают пропавшую дезориентированную бабушку

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области пропала 87-летняя Вера Мохтина (Бейкун). Она не ориентируется в пространстве. О ее местонахождении нет никакой информации со 2 февраля.Бабушка ушла из своего дома в Волгодонске и пропала. Обеспокоенные родственники попытались найти ее сами, но женщины нигде не было. Тогда они обратились в полицию и попросили помощи у волонтеров.Пропавшая среднего телосложения и невысокого роста (160 см). У нее карие глаза и черные волосы с сединой. Предположительно, она была в двух домашних халатах синего и коричневого цветов, розовой кофте и домашних тапочках.Если вам что-либо известно о Вере Мохтиной (Бейкун), то звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.