На Дону разыскивают пропавшего без вести жителя Читы

В Ростовской области разыскивают пропавшего жителя города Чита. О том, где находится 40-летний Юрий Соловьев ничего неизвестно уже около года.Мужчина ушёл из дома в конце августа 2019 года. Все попытки связаться с ним и найти его сразу после пропажи, не увенчались успехом. В настоящее время читинца разыскивают в других регионах России.В ГУ МВД Ростовской области сообщили приметы пропавшего. На вид ему 40-45 лет, рост около 170 сантиметров. Мужчина среднего телосложения. У него голубые глаза, светло-русые волосы, короткая стрижка.Из особых примет искривлённая вправо носовая перегородка. На животе справой стороны остался шрам от аппендицита, а также шрам от ножевого ранения.На среднем пальце левой кисти жителя Читы татуировка в виде полярной звезды. Отсутствует с левой стороны верхний третий зуб.Всем, кто располагает какой-либо информацией о том, где находится Юрий Соловьев, просят сообщить по телефонам: 8(302-2) 23-57-08, факс.: 33-74-16, 8-924-371-76-45, 020 (102) или в ближайший отдел полиции.