На Дону разыскивают пропавшего без вести уроженца Воронежской области

Фото: ГУ МВД по Ростовской области

В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести 36-летнего жителя Воронежа. О местонахождении Вячеслава Чеботарева ничего не известно с июня 2021 года.Со слов родственников, Вячеслав отправился на заработки в село Рогачевка. Он выехал за пределы города, и с тех пор связи с ним нет. Родственники пытались дозвониться ему, найти его самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда обеспокоенные родные обратились в полицию с заявлением об исчезновении Вячеслава. Поскольку Ростовская и Воронежские области находятся недалеко друг от друга, есть вероятность, что он может оказаться и в донском регионе.В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что примерный рост пропавшего - 175 см, телосложение среднее. Волосы и брови черного цвета. В последний раз его видели в черных шортах и синей майке.Если вам что-либо известно о местонахождении Вячеслава Чеботарева, просьба сообщить в дежурную часть отдела МВД России по Новоусманскому району по телефонам: 8 (47341) 5-59-09 или 8-910-346-59-30.