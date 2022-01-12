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На Дону разыскивается без вести пропавший 64-летний житель Дагестана

На Дону разыскивается без вести пропавший 64-летний житель Дагестана

В Ростовской области разыскивается без вести пропавший мужчина. О местонахождении 64-летнего Джадулхусаина Макаева ничего не известно с 12 января.

Пенсионер живет в городе Гудермес (Чеченская Республика). Он поехал в город Кизляр (Республика Дагестан), скорее всего, на заработки. С тех пор на связь он не выходил. Родственники сильно обеспокоились, когда не смогли дозвониться до Джадулхусаина. Они попросили помощи у добровольцев и обратились в полицию.

На вид пропавшему - около 64 лет, рост - 177 см, худощавое телосложение, карие глаза, есть лысина. В последний раз родные видели его в коричневом камуфляжном костюме, темных ботинках на шнурках и коричневой шапке-ушанке.

Если у вас есть информация о местонахождении Джадулхусаина Макаева, звоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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