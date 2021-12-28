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На Дону пропал без вести 59-летний мужчина

На Дону пропал без вести 59-летний мужчина
В Каменском районе Ростовской области пропал без вести 59-летний Александр Лабин. Мужчина ушел из дома в хуторе Белгородцев 18 декабря и перестал выходить на связь.

На вид пропавшему около 60 лет, ростом он 175 сантиметров, худощавый, смуглолицый и седовласый. В день исчезновения был одет в вязаную шапку, темно-коричневую кожаную куртку, спортивные черные трико, черные брюки и черные туфли.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Александра Лабина, сообщите по телефону: 8 (86365) 9 41 20 или 102.
Фото: vk.com
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