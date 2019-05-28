Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону при столкновении грузовиков погиб пассажир

На Дону при столкновении грузовиков погиб пассажир
В Ростовской области в ДТП с участием грузовиков погиб мужчина. Авария произошла на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский около половины восьмого утра 30 мая.

По предварительным данным, 35-летний водитель грузового «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в попутный КамАЗ с 37-летним мужчиной за рулем. От сильного удара иномарку смяло, а находившийся в ней пассажир погиб.
- По факту аварии в настоящее время проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Если вина водителя «Мерседеса» будет доказана, он может стать фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
На Дону при столкновении грузовиков погиб пассажир

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.