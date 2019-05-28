На Дону при столкновении грузовиков погиб пассажир



В Ростовской области в ДТП с участием грузовиков погиб мужчина. Авария произошла на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский около половины восьмого утра 30 мая.



По предварительным данным, 35-летний водитель грузового «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в попутный КамАЗ с 37-летним мужчиной за рулем. От сильного удара иномарку смяло, а находившийся в ней пассажир погиб.

- По факту аварии в настоящее время проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Устанавливаются все обстоятельства случившегося.



Если вина водителя «Мерседеса» будет доказана, он может стать фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

