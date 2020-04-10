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На Дону при пожаре в частном доме погиб 53-летний мужчина

На Дону при пожаре в частном доме погиб 53-летний мужчина

В Ростовской области в результате пожара погиб житель Кашарского района. Возгорание произошло в посёлке Дибровый.

На улице Центральной загорелся частный дом. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны около половины десятого утра 13 апреля. По данным донского управления МЧС, на момент прибытия пожарных, горение происходило на площади 15квадратных метров.
- Во время тушения в доме был обнаружен 53-летний мужчина, - рассказали в спасательном ведомстве.

К ликвидации возгорания привлекались шесть спасателей и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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