Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону при пожаре в частном доме погиб 49-летний мужчина

На Дону при пожаре в частном доме погиб 49-летний мужчина
Фото для иллюстрации: saratov24.tv
Один человек стал жертвой пожара в Белокалитвинском районе Ростовской области. Происшествие случилось 6 мая в посёлке Синегорском. Около 15:30 на улице Минина и Пожарского загорелся частный дом.

- На место выезжали пять спасателей и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Площадь пожара составила 42 квадратных метра.

На тушение ушло не более 15 минут. Ликвидировав возгорание, сотрудники МЧС обнаружили в доме труп. Погибшим оказался 49-летний мужчина. Причину пожара устанавливают.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.