На Дону при пожаре в частном доме погиб 49-летний мужчина
Фото для иллюстрации: saratov24.tv
Один человек стал жертвой пожара в Белокалитвинском районе Ростовской области. Происшествие случилось 6 мая в посёлке Синегорском. Около 15:30 на улице Минина и Пожарского загорелся частный дом.
- На место выезжали пять спасателей и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Площадь пожара составила 42 квадратных метра.
На тушение ушло не более 15 минут. Ликвидировав возгорание, сотрудники МЧС обнаружили в доме труп. Погибшим оказался 49-летний мужчина. Причину пожара устанавливают.