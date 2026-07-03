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На Дону пожилой мужчина погиб при пожаре из-за неисправного удлинителя

На Дону пожилой мужчина погиб при пожаре из-за неисправного удлинителя
В Ростовской области во время пожара погиб пожилой мужчина. Трагедия произошла 2 июля в поселке Матвеев Курган.

В тот день пожилые супруги находились в доме на улице Кирова. Женщина готовила обед для мужа, когда услышала характерный щелчок. Она забежала в комнату и отключила кондиционер, но за диваном уже началось возгорание.

Пенсионерка попыталась сама справиться с огнем, однако пламя быстро распространялось. Тогда она выбежала на улицу и стала звать на помощь.

Соседи услышали крики, выглянули в окно и увидели над домом столб дыма. Они сразу вызвали пожарных.

Во время тушения спасатели нашли в доме тело 87-летнего мужчины. Больше года он был прикован к постели и не мог самостоятельно передвигаться.

По предварительным данным регионального ГУ МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Речь идет о неисправном удлинителе, к которому был подключен кондиционер.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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