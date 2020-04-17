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На Дону после массового ДТП легковушка врезалась в стелу: пострадали четверо

На Дону после массового ДТП легковушка врезалась в стелу: пострадали четверо
В Ростовской области в результате массового ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла в хуторе Старая Станица 20 апреля около 15:30.

Водитель «Шевроле Круз» во время движения решил свернуть на обочину на противоположной стороне дороги. Он стал поворачивать, не убедившись в том, что рядом нет автомобилей. Движущийся навстречу мужчина на «Лада Гранта», пытаясь уйти от столкновения, съехал с проезжей части и зацепил «Шевроле». После этого отечественное авто столкнулось с припаркованным «Хёндай Элантра» и врезалось в стелу.

- Старостаничный поисково-спасательный отряд огородил место ДТП, - сообщили в Ростовской областной поисково-спасательной службе. - Специалисты отключили аккумулятор и устранили утечку газа.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира «Лады». Их передали бригаде скорой помощи. Остальные участники происшествия от госпитализации отказались.

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