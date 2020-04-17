На Дону после массового ДТП легковушка врезалась в стелу: пострадали четверо

В Ростовской области в результате массового ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла в хуторе Старая Станица 20 апреля около 15:30.Водитель «Шевроле Круз» во время движения решил свернуть на обочину на противоположной стороне дороги. Он стал поворачивать, не убедившись в том, что рядом нет автомобилей. Движущийся навстречу мужчина на «Лада Гранта», пытаясь уйти от столкновения, съехал с проезжей части и зацепил «Шевроле». После этого отечественное авто столкнулось с припаркованным «Хёндай Элантра» и врезалось в стелу.В результате ДТП пострадали четыре пассажира «Лады». Их передали бригаде скорой помощи. Остальные участники происшествия от госпитализации отказались.