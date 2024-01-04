На Дону покончил с собой сын начальника склада БПЛА

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области покончил с собой сын начальника склада БПЛА. Об этом 4 января сообщает телеграмм-канал «Че по Ростову».Тело 13-летнего мальчика нашли в его комнате в частном доме под Новочеркасском. Несовершеннолетнего обнаружил отец, когда решил его позвать на завтрак. Школьник много времени проводил перед компьютером и почти не общался со сверстниками.Погибший мальчик воспитывался в полноценной семье: родители военные, отец заведует складом беспилотников.