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На Дону покончил с собой сын начальника склада БПЛА

На Дону покончил с собой сын начальника склада БПЛА
В Ростовской области покончил с собой сын начальника склада БПЛА. Об этом 4 января сообщает телеграмм-канал «Че по Ростову».

Тело 13-летнего мальчика нашли в его комнате в частном доме под Новочеркасском. Несовершеннолетнего обнаружил отец, когда решил его позвать на завтрак. Школьник много времени проводил перед компьютером и почти не общался со сверстниками.

Погибший мальчик воспитывался в полноценной семье: родители военные, отец заведует складом беспилотников.
Фото: Ростов.ру
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