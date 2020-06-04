На Дону подозреваемый показал следователям, как расправился с двумя рыбаками
Следственный комитет опубликовал видео с места убийства двух рыбаков в Кагальницком районе Ростовской области. Подозреваемый в преступлении задержан.
Напомним, 6 июня на берегу реки Кагальник обнаружили тела двух 35-летних мужчин с огнестрельными ранениями в голову. Предполагаемого убийцу вскоре задержали. На допросе он рассказал, что в пятницу, 5 июня, приехал на своё привычное место для рыбной ловли, но увидел, что оно занято. Он стал скандалить с двумя мужчинами, но те отказывались уходить. Тогда 34-летний подозреваемый поехал домой, взял охотничье ружьё и, вернувшись, застрелил рыбаков. Пытаясь замести следы, он сжёг автомобиль убитых им мужчин и скрылся.
Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
В отношении мужчины возбудили дело по статье об убийстве двух и более лиц. Все обстоятельства преступления устанавливают.