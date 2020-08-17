На Дону перед судом предстанет мужчина, избивший полицейского

В Ростовской области на скамье подсудимых оказался мужчина, который напал на сотрудника правоохранительных органов. Об этом 19 августа рассказали в СУ СКР по Ростовской области.В июле 2020 года мужчина сидел в машине, которую остановил сотрудник ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Пассажир набросился на правоохранителя с кулаками.- Он нанес полицейскому множественные удары в область головы и лица, - уточнили в ведомстве. - В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Если вину обвиняемого докажут в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.