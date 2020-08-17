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На Дону перед судом предстанет мужчина, избивший полицейского

На Дону перед судом предстанет мужчина, избивший полицейского
В Ростовской области на скамье подсудимых оказался мужчина, который напал на сотрудника правоохранительных органов. Об этом 19 августа рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

В июле 2020 года мужчина сидел в машине, которую остановил сотрудник ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Пассажир набросился на правоохранителя с кулаками.

- Он нанес полицейскому множественные удары в область головы и лица, - уточнили в ведомстве. - В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Если вину обвиняемого докажут в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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