На Дону от коронавируса скончалась 29-летняя девушка

Фото: РостовРу

В Ростовской области жертвами коронавируса стали более 8,5 тысяч человек. Такие данные статистики приводит правительство донского региона.По состоянию на 30 ноября, за сутки от опасного вируса скончались 34 человека. Это 17 женщин возрастом от 29 лет до 91 года, а также 17 мужчин от 47 до 88 лет. Умершие страдали хроническими заболеваниями, которые способствовали тяжелому течению болезни. Обычно жертвами становятся пожилые люди, но есть в регистре и молодые. Так, за все время от коронавируса скончались двое 12-летних мальчиков.Очень тяжело переносят коронавирус люди с проблемами с сердцем, онкологией, сахарным диабетом и ожирением. Порой для больных людей коронавирус является конечной точкой. За весь период жертвами COVID-19 стали 8729 человек.Всего в регионе коронавирус выявили у 175,5 тысяч человек, в том числе 653 зараженных за минувшие сутки. Большинство заболевших - молодые люди от 18 до 45 лет.