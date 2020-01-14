На Дону осудили мужчину, зарезавшего престарелую мать



В Ростовской области вынесли приговор мужчине, зарезавшему престарелую мать. Убийство произошло в Зерноградском районе 31 мая 2019 года.



Между 56-летним мужчиной и его пожилой матерью был давний конфликт. Родственники судились из-за оплаты коммунальных расходов. Пенсионерка систематически требовала от сына оплатить «коммуналку» за то время, когда он уже не жил с ней. Получив новую платёжку, мужчина напился и направился к матери на разборки.



Женщина не впустила пьяного сына. Тогда он перелез через забор и вошёл в дом. Между ними разгорелся скандал. В ходе ссоры мужчина схватил нож и порядка 10 раз ударил им мать. От ножевых ранений в область груди и шеи пенсионерка скончалась на месте преступления, сообщает DonDay.ru.

- Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима, - сообщил прокурор Кагальницкого района Александр Коростылев.

