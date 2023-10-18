Фото: Ростов.ру

На Дону осудили мужчину, который до смерти забил хозяйку арендованного им дома. 57-летний дончанин оказался на скамье подсудимых как обвиняемый по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".Происшествие случилось 26 июня в одном из домов на улице Макарчука в Зимовниках. Мужчина снимал жилье у дончанки. Когда она пришла посмотреть, все ли в порядке с ее домом, то застала неприятную картину: грязь и неубранные вещи. Хозяйка стала высказывать арендатору претензии, но тот критику не воспринял. Он набросился на несчастную с кулаками. Нескольких ударов хватило, чтобы пожилая женщина умерла. Вскоре предполагаемого злоумышленника задержали.В СУ СК по Ростовской области отметили, что за совершенное преступление суд приговорил обвиняемого к восьми годам колонии строгого режима.