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На Дону осудили мужчину, который до смерти забил хозяйку арендованного им дома

На Дону осудили мужчину, который до смерти забил хозяйку арендованного им дома
На Дону осудили мужчину, который до смерти забил хозяйку арендованного им дома. 57-летний дончанин оказался на скамье подсудимых как обвиняемый по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Происшествие случилось 26 июня в одном из домов на улице Макарчука в Зимовниках. Мужчина снимал жилье у дончанки. Когда она пришла посмотреть, все ли в порядке с ее домом, то застала неприятную картину: грязь и неубранные вещи. Хозяйка стала высказывать арендатору претензии, но тот критику не воспринял. Он набросился на несчастную с кулаками. Нескольких ударов хватило, чтобы пожилая женщина умерла. Вскоре предполагаемого злоумышленника задержали.

В СУ СК по Ростовской области отметили, что за совершенное преступление суд приговорил обвиняемого к восьми годам колонии строгого режима.
Фото: Ростов.ру
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