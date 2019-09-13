На Дону осудили мужчину, душившего ребенка за телефон



Орловский районный суд приговорил мужчину, напавшего на ребенка, к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима. Обвиняемый душил девочку, чтобы забрать у нее телефон. Происшествие случилось в поселке Орловском 16 июня прошлого года.



По версии суда, около десяти часов вечера Куликов М. в нетрезвом состоянии бродил по поселку. Устав от похождений, он решил позвонить знакомым и попросить забрать его. Телефона у мужчины не оказалось, и он стал требовать мобильник у ребенка. Испуганная девочка отказала вымогателю. Не получив желаемого, преступник взял ее за шею и начал душить. Когда школьница потеряла сознание, Куликов М. вытащил телефон из кармана ее шорт и толкнул девочку. Затем преступник скрылся и продал мобильник за бутылку водки.



Мужчину осудили по статье «Разбой» на два с половиной года исправительной колонии общего режима. Кроме того, дончанин заплатит 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и три тысячи рублей за имущественный ущерб.