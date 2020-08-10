На Дону огромный дуб упал посреди двора жилого дома

Огромный дуб рухнул посреди двора в Каменске-Шахтинском Ростовской области. Происшествие случилось 12 августа примерно в 13:00 на переулке Крупской.Растение на протяжении многих лет росло возле дома № 69, прямо посреди тротуара возле дороги. Сам ствол достиг не менее восьми метров в высоту, а его верхушка была отчетливо видна с третьего этажа. В один момент корни старого дуба ослабли и треснули прямо у основания.Огромное дерево свалилось прямо во двор, перегородив собой весь тротуар. По счастливому случаю, растение треснуло именно в таком месте, чтобы рухнуть параллельно дому, не задев балконы жилых квартир. В итоге во время ЧП никто не пострадал.Теперь во дворе лежит гигантский дуб, удивляющий местных жителей своим «четким» падением.