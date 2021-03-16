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На Дону мужчина скончался за рулем большегруза и перевернулся на «встречке»: видео

На Дону мужчина скончался за рулем большегруза и перевернулся на «встречке»: видео
В Ростовской области водитель грузовика «Мерседес» скончался в пути и опрокинулся. Происшествие случилось около 14 часов 18 марта в Октябрьском районе.

По предварительной информации, мужчина умер в пути за рулем автомобиля. Оставшись без управления, автомобиль выехал на встречную полосу, повредив ограждение, и перевернулся.

- Движение в сторону донской столицы пока осуществляется по одной полосе, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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