На Дону мужчина скончался за рулем большегруза и перевернулся на «встречке»: видео

В Ростовской области водитель грузовика «Мерседес» скончался в пути и опрокинулся. Происшествие случилось около 14 часов 18 марта в Октябрьском районе.По предварительной информации, мужчина умер в пути за рулем автомобиля. Оставшись без управления, автомобиль выехал на встречную полосу, повредив ограждение, и перевернулся.- Движение в сторону донской столицы пока осуществляется по одной полосе, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.