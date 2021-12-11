На Дону мужчина на «Ладе» сбил велосипедиста

Фото: «Газета Новость»

В Ростовской области водитель «Лады» наехал на велосипедиста. Авария случилась в Донецке утром 14 декабря.Как сообщает местная газета «Новость», мужчина за рулем отечественной машины ехал по 3-му микрорайону, когда на второстепенной дороге появился велосипедист. На перекрестке никто из них дорогу не уступил, поэтому они столкнулись.В результате произошедшего мужчина на велосипеде сильно ударился коленом. От медицинской помощи он отказался. Водитель и пассажиры «Лады» не пострадали. Что касается транспорта, велосипед после столкновения отбросило на бордюр, из-за чего его смяло. У машины разбито водительское стекло, и помят бампер. Дорожное «упрямство» обойдется мужчинам в цену ремонта их транспортных средств.