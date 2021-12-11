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На Дону мужчина на «Ладе» сбил велосипедиста

На Дону мужчина на «Ладе» сбил велосипедиста

В Ростовской области водитель «Лады» наехал на велосипедиста. Авария случилась в Донецке утром 14 декабря.

Как сообщает местная газета «Новость», мужчина за рулем отечественной машины ехал по 3-му микрорайону, когда на второстепенной дороге появился велосипедист. На перекрестке никто из них дорогу не уступил, поэтому они столкнулись.

В результате произошедшего мужчина на велосипеде сильно ударился коленом. От медицинской помощи он отказался. Водитель и пассажиры «Лады» не пострадали. Что касается транспорта, велосипед после столкновения отбросило на бордюр, из-за чего его смяло. У машины разбито водительское стекло, и помят бампер. Дорожное «упрямство» обойдется мужчинам в цену ремонта их транспортных средств.
Фото: «Газета Новость»
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