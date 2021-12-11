На Дону мужчина на «Ладе» сбил велосипедиста
В Ростовской области водитель «Лады» наехал на велосипедиста. Авария случилась в Донецке утром 14 декабря.
Как сообщает местная газета «Новость», мужчина за рулем отечественной машины ехал по 3-му микрорайону, когда на второстепенной дороге появился велосипедист. На перекрестке никто из них дорогу не уступил, поэтому они столкнулись.
В результате произошедшего мужчина на велосипеде сильно ударился коленом. От медицинской помощи он отказался. Водитель и пассажиры «Лады» не пострадали. Что касается транспорта, велосипед после столкновения отбросило на бордюр, из-за чего его смяло. У машины разбито водительское стекло, и помят бампер. Дорожное «упрямство» обойдется мужчинам в цену ремонта их транспортных средств.