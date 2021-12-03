На Дону многодетный отец предстанет перед судом по делу кражи имущества из самолета «судного дня»
В Таганрогский городской суд передано дело о краже имущества из самолета «судного дня». Многодетному отцу Жоре Хачунцу грозит 10 лет колонии.
26 декабря 2020 года Жору Хачунца задержали за вождение без прав. Спустя некоторое время к нему нагрянула полиция, предъявив обвинение в краже деталей с секретного самолета. Отца троих несовершеннолетних детей задержали и заключили в СИЗО.
По версии следствия, Хачунц и еще несколько неизвестных проникли на территорию аэродрома «Таганрог-Южный», где на плановом техобслуживании находился самолет «судного дня» Ил-80. Они взломали аварийную дверь воздушного судна и начали демонтировать нужные им детали. Преступники вынесли 39 радиоблоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей.
Адвокат подозреваемого Ольга Бояркина рассказала о том, что Хачунц занимался ремонтом автомобилей и даже не знал о существовании аэродрома в городе.
Каким образом правоохранителям удалось установить причастность Хачунца к краже, неизвестно.
Отметим, что Ил-80 называют самолетом «судного дня», потому что его создали в Советском Союзе для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае начала полномасштабной ядерной войны. Первый полет самолет совершил в 1985 году.