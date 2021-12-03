Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону многодетный отец предстанет перед судом по делу кражи имущества из самолета «судного дня»

На Дону многодетный отец предстанет перед судом по делу кражи имущества из самолета «судного дня»

В Таганрогский городской суд передано дело о краже имущества из самолета «судного дня». Многодетному отцу Жоре Хачунцу грозит 10 лет колонии.

26 декабря 2020 года Жору Хачунца задержали за вождение без прав. Спустя некоторое время к нему нагрянула полиция, предъявив обвинение в краже деталей с секретного самолета. Отца троих несовершеннолетних детей задержали и заключили в СИЗО.

По версии следствия, Хачунц и еще несколько неизвестных проникли на территорию аэродрома «Таганрог-Южный», где на плановом техобслуживании находился самолет «судного дня» Ил-80. Они взломали аварийную дверь воздушного судна и начали демонтировать нужные им детали. Преступники вынесли 39 радиоблоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей.

Адвокат подозреваемого Ольга Бояркина рассказала о том, что Хачунц занимался ремонтом автомобилей и даже не знал о существовании аэродрома в городе.

Каким образом правоохранителям удалось установить причастность Хачунца к краже, неизвестно.

Отметим, что Ил-80 называют самолетом «судного дня», потому что его создали в Советском Союзе для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае начала полномасштабной ядерной войны. Первый полет самолет совершил в 1985 году.
Фото: rostov.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.