На Дону из-за забытой на плите кастрюли вспыхнул частный дом
В поселке Степной Курган Ростовской области произошел пожар в частном доме. Причиной возгорания стала оставленная на включенной плите кастрюля.
Происшествие случилось 27 июля на улице Строителей. Хозяйка дома готовила ужин, однако ненадолго вышла во двор и забыла выключить плиту.
За это время огонь охватил кухню. Пламя перекинулось на шторы, обои и пластиковую посуду, находившуюся рядом.
Вернувшись в дом, женщина увидела, что помещение заполнено дымом, и вызвала пожарных.