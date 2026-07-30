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На Дону из-за забытой на плите кастрюли вспыхнул частный дом

На Дону из-за забытой на плите кастрюли вспыхнул частный дом
В поселке Степной Курган Ростовской области произошел пожар в частном доме. Причиной возгорания стала оставленная на включенной плите кастрюля.

Происшествие случилось 27 июля на улице Строителей. Хозяйка дома готовила ужин, однако ненадолго вышла во двор и забыла выключить плиту.

За это время огонь охватил кухню. Пламя перекинулось на шторы, обои и пластиковую посуду, находившуюся рядом.

Вернувшись в дом, женщина увидела, что помещение заполнено дымом, и вызвала пожарных.

- Возгорание на 100 квадратах ликвидировали 6 специалистов с помощью двух спецмашин, - уточнили в региональном ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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