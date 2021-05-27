На Дону ищут опасного преступника

МО МВД России «Ремонтненский» разыскивает 40-летнего Павла Вакуленко. Мужчину подозревают в угрозе убийством. Ранее он уже был судим за изнасилование и хищение чужого имущества.Павел худощавый, рост – 165-170 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Он почти всегда носит кепку, заикается, имеет залысину на лбу.Если Вам что-либо известно о местонахождении Павла Вакуленко, сообщите в дежурную часть МО МВД России «Ремонтненский» по телефонам: 102, 8 (863) 793 14 02 или сотрудникам отделения уголовного розыска по телефону: 8 (928) 624 33 18.