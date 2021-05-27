Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону ищут опасного преступника

На Дону ищут опасного преступника
МО МВД России «Ремонтненский» разыскивает 40-летнего Павла Вакуленко. Мужчину подозревают в угрозе убийством. Ранее он уже был судим за изнасилование и хищение чужого имущества.

Павел худощавый, рост – 165-170 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Он почти всегда носит кепку, заикается, имеет залысину на лбу.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Павла Вакуленко, сообщите в дежурную часть МО МВД России «Ремонтненский» по телефонам: 102, 8 (863) 793 14 02 или сотрудникам отделения уголовного розыска по телефону: 8 (928) 624 33 18.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.