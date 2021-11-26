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На Дону грузовик опрокинулся после столкновения с иномаркой

На Дону грузовик опрокинулся после столкновения с иномаркой

В Ростовской области произошла авария с участием большегруза и иномарки. ЧП случилось 30 ноября около восьми утра в центра города Шахты.

Предварительно известно, что грузовая «ГАЗель» и «Хендай» столкнулись на пересечении проспекта Победы Революции и улицы Ионова. Вероятно, водитель иномарки совершал поворот, когда на мокрой из-за дождя дороге стал терять управление. Движение осложнялось и плохой видимостью. Бесконтрольный «Хендай» столкнулся «ГАЗелью». Большегруз опрокинулся, а иномарку сильно покорежило.

Информации о пострадавших пока не поступало. Сотрудники ГИБДД регулируют движение на месте ДТП.

Отметим, что из-за разыгравшейся 30 ноября непогоды в Шахтах водителям рекомендуют быть внимательными, держать дистанцию. Кроме того, не стоит парковать автомобили под массивными деревьями и щитами.
Фото: donday.ru
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