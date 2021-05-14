На Дону горел грузовой поезд

В Ростовской области горел поезд. Пожар произошел вечером 16 мая в Зимовниковском районе.По предварительной информации, грузовой поезд перевозил цистерны с дизельным топливом. В какой-то момент загорелась первая секция (кузов) электровоза. Машинист, узнав о пожаре, остановил состав и вызвал бригаду пожарных. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, на место прибыли две спецмашины.Пока спасатели ехали на место, огонь распространился по всей секции - на площади 50 квадратных метров. Пожар потушили в течение часа. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.