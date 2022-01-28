На Дону будут судить женщину, пытавшуюся зарезать осколком зеркала двухлетнюю дочь

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В Ростовской области на скамье подсудимых оказалась 34-летняя жительница станицы Багаевской. Она пыталась сначала зарезать, а потом задушить собственную двухлетнюю дочь. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, в ноябре прошлого года родители девочки сильно поссорились на почве ревности. Атмосфера накалялась, и в какой-то момент выпившая женщина разбила зеркало. На этом она не остановилась. Она схватила осколок и поднесла его к шее двухлетней дочери, угрожая зарезать ребенка. К счастью, навредить малышке она не успела - бабушка с дедушкой отобрали у нее зеркало. Когда невменяемая мать стала душить девочку, родственники забрали ее и вызвали полицию.Сейчас женщина находится под стражей. Установлено, что она уже была судима за кражу. Уголовное дело в отношении обвиняемой по статье о покушении на убийство уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.