Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону будут судить женщину, пытавшуюся зарезать осколком зеркала двухлетнюю дочь

На Дону будут судить женщину, пытавшуюся зарезать осколком зеркала двухлетнюю дочь

В Ростовской области на скамье подсудимых оказалась 34-летняя жительница станицы Багаевской. Она пыталась сначала зарезать, а потом задушить собственную двухлетнюю дочь. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, в ноябре прошлого года родители девочки сильно поссорились на почве ревности. Атмосфера накалялась, и в какой-то момент выпившая женщина разбила зеркало. На этом она не остановилась. Она схватила осколок и поднесла его к шее двухлетней дочери, угрожая зарезать ребенка. К счастью, навредить малышке она не успела - бабушка с дедушкой отобрали у нее зеркало. Когда невменяемая мать стала душить девочку, родственники забрали ее и вызвали полицию.

Сейчас женщина находится под стражей. Установлено, что она уже была судима за кражу. Уголовное дело в отношении обвиняемой по статье о покушении на убийство уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.