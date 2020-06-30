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На Дону 80-летняя женщина вышла из дома и не вернулась

На Дону 80-летняя женщина вышла из дома и не вернулась
В Азовском районе Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 80-летнюю женщину. Веры Белецкой нет уже около трёх дней.

В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что пенсионерка проживает в селе Александровка. Около 15 часов 30 июня она вышли из дома в переулке Садовом и до сих пор не вернулась обратно. Отмечается, что она может находиться в любом городе и районе донского региона. Вера Антоновна не ориентируется в пространстве и, скорее всего, она заблудилась.

Рост пропавшей — 155 сантиметров, телосложение худощавое. У неё короткие седые волосы и серые глаза.

Когда женщину видели в последний раз, она была одета в светлую футболку, тёмный свитер и тёмные бриджи с рисунком, на голове — бежевая панама, на ногах — чёрные галоши.

Всех, кто знает, где может находиться Вера Белецкая, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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