На Дону 80-летняя женщина вышла из дома и не вернулась

В Азовском районе Ростовской области разыскивают пропавшую без вести 80-летнюю женщину. Веры Белецкой нет уже около трёх дней.В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что пенсионерка проживает в селе Александровка. Около 15 часов 30 июня она вышли из дома в переулке Садовом и до сих пор не вернулась обратно. Отмечается, что она может находиться в любом городе и районе донского региона. Вера Антоновна не ориентируется в пространстве и, скорее всего, она заблудилась.Рост пропавшей — 155 сантиметров, телосложение худощавое. У неё короткие седые волосы и серые глаза.Когда женщину видели в последний раз, она была одета в светлую футболку, тёмный свитер и тёмные бриджи с рисунком, на голове — бежевая панама, на ногах — чёрные галоши.Всех, кто знает, где может находиться Вера Белецкая, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.