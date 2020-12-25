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На Дону 21-летнего парня подозревают в интимной близости с семиклассницей

На Дону 21-летнего парня подозревают в интимной близости с семиклассницей
В Ростовской области 21-летнего парня подозревают в интимной близости с несовершеннолетней. Бабушка семиклассницы, узнав, что ее внучка занималась сексом с молодым человеком, написала заявление в полицию.

В правоохранительные органы пенсионерка обратилась, когда узнала, что 14-летняя девочка вступала в интимную близость со знакомым в ноябре 2020 года. Инцидент произошел у них дома, в Красном Сулине.

Мать подростка находится в СИЗО по подозрению в убийстве мужа - отца девочки, сообщил DonDay.ru. Бабушка оформила опекунство над несовершеннолетней и старается ее воспитывать. Внучка не раз сбегала из дома, поэтому ее поставили на учет в ПДН.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

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