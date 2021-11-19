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На Дону 17-летний пешеход погиб в аварии

На Дону 17-летний пешеход погиб в аварии
В Ростовской области произошла смертельная авария. 17-летний парень погиб под колесами иномарки вечером 20 ноября в селе Жуковском Песчанокопского района.

Около 22 часов 19-летний водитель автомобиля «Киа Спортейдж» ехал по улице Стерлева. Он слишком поздно увидел двух подростков, идущих вдоль дороги. Парень ударил по тормозам, но машина успела сбить ребят прежде, чем остановилась.

- В результате аварии погиб 17-летний пешеход, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области. - Его 15-летний товарищ получил травмы. Мальчика доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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