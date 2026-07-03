На Дону 16-летний подросток утонул в реке Чир

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области утонул подросток. Трагедия произошла 3 июля в станице Каргинской Боковского района.В этот день местный житель проходил рядом с рекой Чир и заметил на берегу 17-летнего парня. Подросток был без сознания. Мужчина начал приводить его в чувство. Когда юноша очнулся, он стал искать своего товарища.Очевидец вызвал спасателей. Прибывшие специалисты извлекли из воды тело 16-летнего подростка. Второго пострадавшего доставили в больницу для медицинского обследования.В региональном ГУ МЧС уточнили, что подростки купались в месте, не оборудованном для отдыха.