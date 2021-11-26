На директора ростовской школы завели дело за подделку документов

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В Ростове директор школы занималась подделкой сведений о трудоустройстве. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, с 2018 по 2020 годы подозреваемая должна была принять в штат охранника и уборщицу. Она не хотела тратить лишние деньги на выплату заработной платы новым сотрудникам, поэтому пошла на обман. В отчет она внесла ложные сведения о принятых сотрудниках, но по факту обязанности по уборке и охране выполняли работники учреждения. В результате одной из проверок мошенничество раскрыли.На женщину завели уголовное дело. Ее подозревают в двух эпизодах служебного подлога. Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы.