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На директора ростовской школы завели дело за подделку документов

На директора ростовской школы завели дело за подделку документов

В Ростове директор школы занималась подделкой сведений о трудоустройстве. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы подозреваемая должна была принять в штат охранника и уборщицу. Она не хотела тратить лишние деньги на выплату заработной платы новым сотрудникам, поэтому пошла на обман. В отчет она внесла ложные сведения о принятых сотрудниках, но по факту обязанности по уборке и охране выполняли работники учреждения. В результате одной из проверок мошенничество раскрыли.

На женщину завели уголовное дело. Ее подозревают в двух эпизодах служебного подлога. Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы.
Фото: yandex.ru
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