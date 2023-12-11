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На Дачной в Ростове образовалась пробка из-за ДТП с автобусом

На Дачной в Ростове образовалась пробка из-за ДТП с автобусом
Улица Дачная в Ростове оказалась парализована из-за аварии с автобусом. Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 декабря около 7.30.

В районе дома № 2а общественный транспорт врезался в столб. Опора ЛЭП рухнула. Из-за этого перекрыты две полосы. Пробка начинается от улицы Таганрогской и заканчивается на Вавилова. Скорость движения по улице Дачной не превышает семи километров в час. Есть вероятность того, что многие ростовчане рискуют опоздать на работу.
Фото: Соцсети / Яндекс.
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