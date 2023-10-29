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На автодороге М-4 «Дон» погиб мужчина, выставляя аварийный знак

На автодороге М-4 «Дон» погиб мужчина, выставляя аварийный знак
В Октябрьском районе на трассе М-4 «Дон» погиб мужчина, выставляя аварийный знак. Инцидент произошел 28 октября около 21:00.

42-летний водитель «Хендай Акцента» столкнулся с автомобилем «Тойота Приус». Он вышел, чтобы поставить знак аварийной остановки.

В это же время ехал 24-летний парень на «Рено Логане». Он не заметил мужчину и сбил его. Затем «Логан» отбросило на стоящий «Акцент».

- В результате аварии погиб водитель «Хендай». Он скончался от полученных травм до приезда «скорой», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: Donnews
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