На автодороге М-4 «Дон» погиб мужчина, выставляя аварийный знак

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В Октябрьском районе на трассе М-4 «Дон» погиб мужчина, выставляя аварийный знак. Инцидент произошел 28 октября около 21:00.42-летний водитель «Хендай Акцента» столкнулся с автомобилем «Тойота Приус». Он вышел, чтобы поставить знак аварийной остановки.В это же время ехал 24-летний парень на «Рено Логане». Он не заметил мужчину и сбил его. Затем «Логан» отбросило на стоящий «Акцент».- В результате аварии погиб водитель «Хендай». Он скончался от полученных травм до приезда «скорой», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.