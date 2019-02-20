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Мужчина сбил девушку в Ростовской области и сбежал

Мужчина сбил девушку в Ростовской области и сбежал
В Ростовской области водитель машины сбил молодую девушку и скрылся с места происшествия. ДТП случилось в посёлке Овощном в ночь на 21 февраля.

Автовладелец находился на улице Кравченко. По предварительным данным, в какой-то момент он начал двигаться задним ходом и наехал на 19-летнюю девушку. Увидев, что натворил, водитель быстро уехал. Пострадавшую доставили в больницу каретой скорой помощи.

- Правоохранители объявили мужчину в розыск, - отметили в отделении ГИБДД МО МВД «Азовский». - К утру он был задержан. Им оказался 30-летний местный житель.

По факту происшествия проводится проверка. По её результатам в отношении водителя могут возбудить уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение вреда здоровью человека.

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